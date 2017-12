Donald Trump aseguró que salvó la frase "Feliz Navidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que ha "liderado la carga" contra el "asalto" a la frase "Feliz Navidad" y la gente vuelve a estar orgullosa de decir esta "preciada y hermosa frase".

"La gente está orgullosa de nuevo de decir 'Feliz Navidad'. Estoy orgulloso de haber liderado la carga contra el asalto a nuestra preciada y hermosa frase. FELIZ NAVIDAD!!!", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario ha criticado de manera insistente el uso de "Felices Fiestas" en lugar de "Feliz Navidad" como una falta de respeto a los valores religiosos, y ha culpado a los progresistas de lo que, a su juicio, es un retroceso.

Ayer domingo, en su tradicional mensaje a las tropas estadounidense desplegadas en el exterior, el mandatario subrayó que "estamos diciendo de nuevo 'Feliz Navidad' muy, muy orgullosamente".

Trump ha lamentado que la ola contra la Navidad se gestara durante los mandatos de su predecesor, Barack Obama, aunque el ex presidente utilizaba de manera habitual la expresión.

El actual mandatario estadounidense se encuentra en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, disfrutando de las vacaciones navideñas con su familia.

People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!!