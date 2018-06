Donald Trump frenó polémica separación de padres y niños migrantes

Tras las críticas transversales en su contra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que pondrá fin a la política de separar a los menores de sus padres al momento de ingresar ilegalmente al país.

En una conferencia de prensa, el mandatario recalcó que "queremos seguridad para nuestro país. Los republicanos quieren seguridad e insisten en la seguridad de nuestro país, y tendremos eso".

"Al mismo tiempo tenemos compasión. Queremos mantener a las familias juntas. Es muy importante. Estaré firmando algo en poco rato", aseveró.

El presidente afirmó que su medida será "preventiva hasta cierto punto" y pronosticó que el Congreso acabará aprobando una "legislación" sobre el tema.

Al menos 2.342 niños inmigrantes han sido separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, según datos oficiales.

Padres y niños en centros de detención

La cadena de televisión Fox News informó que Trump está considerando una orden que permitiría que los niños se queden con sus padres en centros de detención durante un plazo de tiempo dilatado.

Eso podría contravenir un acuerdo, conocido como "Flores", al que llegó el Gobierno de Estados Unidos con dos organizaciones humanitarias en 1997 y que establece que los menores detenidos en la frontera solo pueden ser privados de libertad durante 20 días.

El Gobierno del ex presidente Barack Obama (2009-2017) incumplió ese acuerdo cuando se produjo en 2014 una llegada masiva de menores procedentes de Centroamérica.

En ese contexto, en 2016, un juez federal falló contra las políticas que había puesto en práctica el Ejecutivo de Obama y estableció que el límite de 20 días de detención también debía aplicarse a los niños que viajaban acompañados de sus padres, es decir, a familias con menores.

Las separaciones de familias en la frontera son consecuencia de la política de "tolerancia cero" que puso en marcha en abril el Gobierno de Trump, y que lleva a presentar cargos criminales contra cualquier adulto que cruza irregularmente la frontera con México, que es separado entonces de los niños con los que viaja.

Trump anunció además que ha decidido posponer el picnic que tenía previsto celebrar este jueves en la Casa Blanca con miembros del Congreso, al asegurar que no le "parecía correcto" mantenerlo, presumiblemente debido a la mala imagen pública que daría ese banquete en Washington dada la situación en la frontera.

"Funa" a secretaria de Seguridad Nacional

Durante este martes un grupo de manifestantes "funó" a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fuerte defensora de la política de "tolerancia cero".

Nielsen se encontraba en un local de comida mexicana cuando fue abordada por un grupo autodenominado Metro DC Socialistas Demócratas, quienes le gritaron frases como "estás cenando en México mientras deporta a decenas de miles de personas separadas de sus padres" y "sin fronteras, sin muros, santuario para todos".

Debido a la gran conmoción Nielsen debió ser sacada del lugar por sus escoltas.

DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO