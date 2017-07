Donald Trump informó por Twitter cambio de jefe de gabinete de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró este viernes a John F. Kelly como su nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca.

El mandatario dio a conocer su decisión mediante su cuenta personal en Twitter respecto a Kelly, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Nacional.

"Él es un gran americano y un gran líder", manifestó Trump, además de destacar su trabajo espectacular la Seguridad Nacional. "Ha sido una verdadera estrella de mi administración", insistió.

Además, Trump agradeció a Reince Priebus "por su servicio y dedicación a su país".

Según los medios, el ya ex jefe de gabinete de la Casa Blanca habría presentado su dimisión este jueves, algo que Trump no precisó en sus mensajes.

Priebus había sido objeto de duras críticas en los últimos días por parte del recién designado director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci.

Además, esta salida se produce una semana después de la renuncia de Sean Spicer como portavoz presidencial y la designación de Scaramucci, con lo que se cierra una renovación importante en el seno de la Casa Blanca tras los primeros seis meses de Trump como presidente.

Tanto Priebus como Spicer forman parte del aparato del Partido Republicano, mientras que el nuevo director de comunicaciones no cuenta con experiencia en el ámbito político, algo que es considerado una ventaja por el mandatario estadounidense.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de julio de 2017

...and a Great Leader. John has also done a spectacular job at Homeland Security. He has been a true star of my Administration — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de julio de 2017