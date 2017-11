Donald Trump inicia su primera visita de Estado a China

Donald Trump llegó este miércoles, acompañado de su esposa Melania, a Pekín, para llevar a cabo una visita de Estado a China encaminada a mejorar los lazos entre las dos principales potencias mundiales.

El avión Air Force One aterrizó en la Terminal 3 del aeropuerto de Pekín pasadas las 14:35 hora local (03:35 hora chilena), donde el mandatario fue recibido por autoridades del régimen comunista, una guardia de honor del Ejército de Liberación Popular y entusiasmados niños con las banderas de ambos países.

Trump y Melania, vestida de un negro casi enlutado, a juego con la corbata oscura del presidente, descendieron la escalerilla unos 20 minutos después de que el avión aterrizara, caminaron por la alfombra roja desplegada para la ocasión y subieron a una limusina Cadillac.

En su primera visita a China como mandatario, Trump tiene previsto reunirse mañana con su homólogo chino, Xi Jinping, cuando presidirá la celebración de un foro de negocios y la firma de varios acuerdos bilaterales en el Gran Palacio del Pueblo.

La visita sigue al encuentro que Xi y Trump mantuvieron en abril en la residencia privada del magnate estadounidense en Mar-a-Lago (Florida, Estados Unidos), una reunión que limó diferencias entre dos gobiernos, enfrentados tradicionalmente por cuestiones comerciales y diferencias ideológicas.

La jornada de hoy, de un corte más distendido que la de mañana, incluye una serie de actividades privadas con Xi y su esposa, la soprano Peng Liyuan. Trump y su esposa se trasladaron ya a la Ciudad Prohibida, el antiguo palacio imperial chino, directamente desde el aeropuerto internacional de la capital, tras volar desde la base aérea de Osan, en Corea del Sur.

Leaving South Korea now heading to China. Looking very much forward to meeting and being with President Xi!