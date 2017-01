Dos de cada tres estadounidenses quieren que Trump cierre su cuenta de Twitter

El 64 por ciento de los estadounidenses quiere que su presidente electo, Donald Trump, cierre su polémica cuenta de Twitter, mientras que un 51 por ciento desaprueba su gestión desde que ganó las elecciones hace dos meses, según una encuesta publicada este miércoles.

El porcentaje de estadounidenses que desea que Trump cierre la cuenta de Twitter sube hasta el 71 por ciento cuando los encuestados tienen entre 18 y 34 años, de acuerdo con el estudio realizado por la Universidad de Quinnipiac (Connecticut).

Tan solo el 32 por ciento de los encuestados -26 por ciento entre los más jóvenes- tiene una imagen positiva de la afición de su presidente electo a esa red social.

Los tuits de Trump han influido en que el 51 por ciento de los encuestados desapruebe su gestión como presidente electo, mientras que tan solo un 37 por ciento la aprueba.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....