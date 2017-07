El ejército de EE.UU. gasta 41,6 millones de dólares al año en viagra

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que no permitirá que personas transgénero sirvan en el ejército estadounidense. El mandatario explicó en un tuiteo que se tomó por un tema económico.

"(El ejército) Debe concentrarse en una victoria decisiva y abrumadora y no puede cargar con los tremendos gastos médicos y las perturbaciones que implicarían los transgénero en el ejército", publicó el mandatario en Twitter.

Sin embargo, un documento reveló que el ejército más poderoso del mundo gasta cinco veces más en viagra que en los medicamentos que Trump usa como excusa para vetar a los transgénero, según publica The Washington Post.

El precio de esos medicamentos sería de entre 2,4 y 8,4 millones, mientras que el gasto en viagra es de 41,6 millones de dólares por año. El gasto total para tratar disfunciones sexuales supera los 80 millones de dólares al año, según Military Times.

Desde el año pasado se decidió que los transexuales pueden servir abiertamente en el ejército, pero luego de una demora recién esa norma se inició a aplicar el 1 de julio de este año. Con la decisión de Trump, queda en el aire qué pasará con los transgéneros.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017