Empleado de Twitter desactivó la cuenta de Trump en su último día de trabajo

Un empleado de Twitter dejó la compañía y lo hizo a lo grande: desactivó la cuenta personal de Donald Trump. La propia compañía de la red social confirmó la información después de que el perfil estuviera inactivo cerca de 11 minutos.

En un principio, Twitter había informado que se trataba de "un error humano" el cierre de la cuenta del presidente, pero después reconoció que la desactivación la hizo "un empleado de atención al cliente en su último día de trabajo".

El propio Donald Trump ha explicado a sus seguidores el incidente horas más tarde. Asegura que tuvo la cuenta desactivada 11 minutos "por culpa de un trabajador deshonesto".

En una información relacionada, Trump podrá usar su cuenta de Twitter durante su próxima visita oficial a China, un país donde esa red social está bloqueada por la censura, según dio a entender un alto cargo del Gobierno chino.



"No deben preocuparse por las comunicaciones del presidente Trump con el resto del mundo", señaló el viceministro de Exteriores, Zheng Zeguang, en declaraciones a un grupo de periodistas.



Trump llegará a Pekín en la tarde el próximo miércoles para su primera visita oficial al gigante asiático, que concluirá en la mañana del viernes 10.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact.