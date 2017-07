Fracasó en el Senado la última alternativa de Trump para derogar Obamacare

La última alternativa del liderazgo republicano del Senado de EEUU para tratar de cumplir la promesa del presidente Donald Trump de derogar Obamacare, la reforma de salud de Barack Obama, fracasó de nuevo por el voto de rechazo de tres senadores conservadores, entre ellos John McCain.

McCain, diagnosticado recientemente con un cáncer cerebral, se unió a otras dos senadoras republicanas y a todos los demócratas para tumbar la propuesta, que recibió 51 votos en contra y 49 a favor.

La derogación y reemplazo de Obamacare, la reforma de salud promulgada por el entonces presidente Barack Obama en 2010, ha sido un objetivo imposible de lograr para los republicanos desde hace años y se convirtió en una de las promesas principales de la campaña electoral de Trump.

Horas antes de la votación, Trump había animado en Twitter a los republicanos a sacar adelante el proyecto después de "7 años de espera".

Go Republican Senators, Go! Get there after waiting for 7 years. Give America great healthcare!