¿Miradas que lo dicen todo? El viral que tiene a Melania y Donald Trump de protagonistas

Una particular situación se dio el día de la toma de posesión de Donald Trump. No fue su discurso, no fue el adiós a Barack Obama. Todo se resumió en un simple gesto que hoy se viraliza a la velocidad de la luz en redes sociales.

El hecho se registró en Washington durante la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos y se resume en apenas 15 segundos: Él -protagonista de la jornada- se da vuelta, la mira, algo le susurra y ambos sonríen... hasta que Melania cambia radicalmente su expresión cuando Trump vuelve a su posición original.

La cámara captó ese preciso momento que este martes se viralizó en redes sociales haciendo estallar las especulaciones sobre qué le dijo el mandatario a la primera dama.

Mira acá la imagen que ya dio la vuelta al mundo:

volevo dire qualcosa di ironico ma poi mi sono rattristato pic.twitter.com/FGOlhbG6CV — teo (@usuallytired) 24 de enero de 2017

Y como era de esperar, los memes llegaron rápidamente bajo el hashtag #FreeMelania