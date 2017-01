Pastelería admitió copiar torta de investidura de Obama a petición del comité de Trump

Duff Goldman, un reconocido pastelero y figura televisiva estadounidense, encendió el debate en redes sociales al quejarse públicamente por un supuesto plagio de la torta que hizo para Barack Obama en 2013 y que ahora fue replicada y utilizada en la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin su consentimiento.

Las críticas y burlas no se hicieron esperar y desde Twitter e instagram no tardaron en recordar el vapuleado discurso de Melania Trump del año pasado, en donde citó frases de la ex primera dama estadounidense, Michelle Obama, de manera textual.

The cake on the left is the one I made for President Obama's inauguration 4 years ago. The one on the right is Trumps. I didn't make it. 🤔 pic.twitter.com/qJXpCfPhii