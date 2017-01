Protestas masivas marcaron el primer día de Trump como presidente

El primer día de Donald Trump como presidente de Estados Unidos estuvo marcado por multitudinarias marchas en varias ciudades en Estados Unidos y el mundo que abogaron por los derechos de las mujeres y las minorías, sectores expresamente atacados por el ahora mandatario en su controvertida campaña presidencial que lo llevó hasta la Casa Blanca.

En Washington, capital del país norteamericano, más de 500 mil personas se congregaron en la "Marcha de la Mujer" para expresar su rechazo frente a la presidencia de Donald Trump y defender los derechos de las mujeres y las minorías.

En la manifestación, mucho más concurrida que la investidura del republicano, miles de mujeres usaron gorros de color rosado como distintivo.

Una asistente latina afirmó que la marcha no fue sólo por las mujeres, sino por todas las personas que no son hombres blancos a quienes Donald Trump ha atacado.

"El tema de fondo es que Trump no ha respetado de los derechos humanos, no sólo de las mujeres sino también de los latinos, de los afroamericanos, de cualquier persona que no sea un hombre blanco. Esto se refleja en las personas que ha elegido que van a estar en el gobierno con él. Él no es mi presidente, es un violador", expresó la manifestante.

En la marcha, distintas celebridades norteamericanas mostraron su rechazo al 45° presidente de Estados Unidos. El documentalista Michael Moore afirmó "sobrevivimos al día uno" mientras daba comienzo a los llamados "100 días de Resistencia" acompañado de de los actores Mark Ruffalo, Ashley Judd, Robert DeNiro y Cher, entre otros.

