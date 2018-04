Trama rusa: Trump no suelta a ex director del FBI y ahora lo acusa de "violar la ley"

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió este sábado a cargar contra el ex director del FBI James Comey, a quien acusó de haber roto la ley al hacer públicos unos polémicos memorandos con detalles de sus conversaciones con el mandatario.

"Los memorandos de James Comey están clasificados, yo no los desclasifiqué. ¡Pertenecen a nuestro gobierno! Por lo tanto, ¡violó la ley!", apuntó Trump en su cuenta de Twitter, dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregara a los líderes de tres comités de la Cámara de Representantes esas controvertidas notas.

James Comey’s Memos are Classified, I did not Declassify them. They belong to our Government! Therefore, he broke the law! Additionally, he totally made up many of the things he said I said, and he is already a proven liar and leaker. Where are Memos on Clinton, Lynch & others?