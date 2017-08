Trump arremetió contra Amazon y le acusa de perjudicar a empresas de todo EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió en Twitter contra el gigante del comercio electrónico Amazon, al que acusó de perjudicar a empresas minoristas de todo el país y provocar la pérdida de empleos en muchas ciudades y estados.

"Amazon está haciendo un daño enorme a los minoristas que pagan impuestos. Está dañando a pueblos, ciudades y estados de todo Estados Unidos, ¡y se están perdiendo muchos empleos!", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Esta no es la primera vez que Trump ataca a Amazon, ya que en junio pasado acusó al gigante mayorista de "no pagar impuestos" por sus ventas a través de Internet.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost!