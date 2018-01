Trump asegura que quiere recibir en EE.UU. a inmigrantes "de todas partes"

El presidente estadounidense, Donald Trump, trató este martes de superar la polémica generada por sus comentarios denigrantes sobre ciertos países africanos y americanos, al asegurar que quiere recibir en Estados Unidos a inmigrantes "de todas partes".

"Quiero que vengan de todas partes, de todas partes", dijo Trump al ser preguntado sobre el tema al comienzo de una reunión en la Casa Blanca con su homólogo de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev.

El presidente intentaba así dejar atrás la controversia que comenzó el jueves, cuando el The Washington Post informó que, durante una reunión con legisladores, Trump había llamado "agujeros de mierda" a naciones como El Salvador, Haití y varios países africanos, y sugerido que EE.UU. debería acoger a más inmigrantes de Noruega.

Trump negó el viernes haber usado esa expresión, pero el senador demócrata Dick Durbin, que estaba presente en la reunión, afirmó que sí había oído al presidente decir esas palabras.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kirstjen Nielsen, que también participó en el encuentro del jueves en la Casa Blanca, dijo hoy en una audiencia en el Senado que ella no escuchó a Trump usar esa palabra malsonante "específicamente".

En cualquier caso, la polémica ha puesto en serio riesgo las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso para llegar a un acuerdo que proteja de la deportación a decenas de miles de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, conocidos como "soñadores".

Este sábado, Trump dio por perdido un acuerdo migratorio fraguado durante meses en el Senado por un grupo bipartidista para dar una vía a la ciudadanía a los "soñadores", al tiempo que concedía fondos para la construcción del muro con México y reformaba ciertos mecanismos de inmigración legal.

Trump insistió esta jornada en sendos tuits en que quiere que el sistema migratorio de Estados Unidos esté "basado en el mérito", y que es necesario un muro para defender la "MUY PELIGROSA FRONTERA SUR" con México.

We must have Security at our VERY DANGEROUS SOUTHERN BORDER, and we must have a great WALL to help protect us, and to help stop the massive inflow of drugs pouring into our country!