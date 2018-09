Trump insistió con los fondos para construir el muro en la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en la exigencia de los fondos para el muro en la frontera con México a pesar del plan republicano de posponer el tema hasta fin de año.

"Quiero saber ¿dónde está el dinero para la Seguridad Fronteriza y el muro en esta ridícula Ley de Gasto, y de dónde saldrá después de las Elecciones legislativas? Los demócratas están obstruyendo la Justicia y la Seguridad en la Frontera. ¡Los republicanos deben ponerse duros de una vez!", escribió Trump en Twitter.

I want to know, where is the money for Border Security and the WALL in this ridiculous Spending Bill, and where will it come from after the Midterms? Dems are obstructing Law Enforcement and Border Security. REPUBLICANS MUST FINALLY GET TOUGH!