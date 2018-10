Trump llamó "cara de caballo" a la actriz porno Stormy Daniels y prometió represalias contra ella

El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó este martes "cara de caballo" a la actriz porno Stormy Daniels, con la que mantiene una batalla legal desde hace meses, y prometió represalias contra ella y su abogado, Michael Avenatti.

"Genial, ahora puedo ir tras Cara de caballo y su abogado de tercera categoría en el Gran Estado de Texas", sentenció Trump en su cuenta de Twitter, después de que un juez federal de EE.UU. rechazara ayer una demanda por difamación contra él interpuesta por Daniels.

“Federal Judge throws out Stormy Danials lawsuit versus Trump. Trump is entitled to full legal fees.” @FoxNews Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great State of Texas. She will confirm the letter she signed! She knows nothing about me, a total con! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de octubre de 2018

La actriz de cine adulto interpuso el requerimiento judicial porque Trump afirmó que Daniels mentía cuando dijo que había recibido amenazas para que guardara silencio sobre una supuesta relación que ambos mantuvieron una década atrás.

El juez, S. James Otero, con sala en Los Ángeles (California), falló que las afirmaciones de Trump se amparan en su "libertad de expresión", derecho recogido en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El magistrado, además, obligó en su fallo a Daniels a costear los gastos legales en los que Trump habría incurrido por la demanda.

Por otro lado, el mandatario calificó este martes de "estafa total" a la actriz, que defiende que ella y Trump mantuvieron un idilio en 2006, poco después de que este contrajera matrimonio con la actual primera dama estadounidense, Melania Trump.

"¡Ella no sabe nada de mí, es una estafa total!", agregó.

Trump, por su parte, ha negado la relación con Daniels pese a haber admitido que le pagó de 130.000 dólares.

Por su parte, el abogado de Daniels, Michael Avenatti, consideró a través de Twitter que Trump es un "misógino asqueroso" y una "vergüenza para Estados Unidos", minutos después del tuit del presidente.

"¿Con cuántas otras mujeres engañaste a tu esposa mientras tenías un bebé en casa?", escribió Avenatti, que ya ha hecho públicas sus aspiraciones presidenciales para 2020.

You are a disgusting misogynist and an embarrassment to the United States. Bring everything you have, because we are going to demonstrate to the world what a complete shyster and liar you are. How many other women did you cheat on your wife with while you had a baby at home? https://t.co/npOKOEFju6 — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 16 de octubre de 2018

.@realDonaldTrump - tens of millions of Americans are tired of your fraud, lies, and corruption. They are equally tired of your attacks on women, especially the ones who you have had sex with while cheating on your wives. We (and the UN) are laughing AT YOU, not with you. #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 16 de octubre de 2018

El caso tiene su origen en el pago de 130.000 dólares del exabogado de Trump, Michael Cohen, a Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016 a cambio del silencio de la actriz porno sobre un presunto romance que mantuvo con el ahora presidente una década atrás.

Al filtrarse ese pago a medios estadounidenses a principios de este año, Daniels llevó el caso a los juzgados para invalidar el pacto, alegando que era nulo porque Trump nunca lo firmó e hizo público el encuentro.