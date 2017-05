Trump no asistió a tradicional cena con la prensa: Me emociona estar lejos del pantano

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró sus ataques a los medios de comunicación, a los que criticó por estar alejados de la realidad y dejó plantados al no asistir a la tradicional cena de corresponsales de prensa de la Casa Blanca, tal como había anunciado en febrero.

En un acto para celebrar sus primeros cien días de gobierno, realizado en Harrisburg (Pensilvania), uno de los estados claves de su victoria electoral en noviembre pasado, y con un tono de campaña electoral más que de un presidente en el cargo, el mandatario aprovechó que la noche del sábado se celebró en Washington dicha cena para lanzar una nueva andanada de ataques a la prensa.

Trump, irónico, resaltó que "un gran grupo de actores de Hollywood y medios de Washington se están consolando mutuamente en un hotel de la capital de la nación", donde "ahora (anoche) están juntos por la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, sin el presidente".

"No podría estar más emocionado de estar a más 150 kilómetros del pantano de Washington, y estar ocupando mi tarde con ustedes, un grupo de gente mucho más grande y muchas mejor gente", señaló en referencia al hecho de que es el primer Presidente en el cargo que esquiva, en más de dos décadas, el evento en la capital estadounidense.

Durante el discurso, de cerca de una hora, rechazó las críticas vertidas sobre los fracasos registrados durante sus primeros cien días de mandato, como la negativa del Congreso a aprobar su reforma de la ley sanitaria conocida como "Obamacare" y el bloqueo de los tribunales a su prohibición de entrada temporal en EEUU de viajeros procedentes de siete países de mayoría musulmana.

En este sentido, enfatizó que "las prioridades de la prensa no son las prioridades de ustedes" y volvió a recalcar que está concentrado "en volver a hacer grande de nuevo a EEUU", su lema electoral.

"Si el trabajo de los medios es ser honestos y decir la verdad entonces creo que estamos de acuerdo en que la prensa se merece un suspenso bien grande y gordo", sostuvo ante los aplausos de los cerca de 10.000 asistentes.

Jeff Mason periodista de Reuters y presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, respondió afirmando que "nuestro trabajo es reportar los hechos y hacer que los líderes sean responsables, eso es lo que somos. No somos noticias falsas, no somos organizaciones de noticias fallidas ni los enemigos de los estadounidenses".

En tanto, en entrevista exclusiva con CBS, Trump volvió a insistir en que a su juicio los medios son deshonestos debido a la cobertura que ha recibido.

También habló de materia internacional, en especial sobre Corea del Norte, que el viernes realizó una nueva prueba de misiles. Al respecto, adelantó que "no tolerará" que el líder de ese país, Kim Jong-un, lleve a cabo pruebas nucleares.

Asimismo, mediante su perfil en Twitter, el mandatario anunció que promoverá un nuevo proyecto para reemplazar el sistema de salud conocido como "Obamacare", pese a que en su primer intento fracasó hace unas semanas al no encontra el apoyo suficiente en el Congreso.

Adelantó que ya está en camino y prometió que establecerá planes más baratos con deducibles más bajos y que cubran enfermedades preexistentes.

