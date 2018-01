Trump pidió al Congreso crear un "sistema migratorio seguro, moderno y legal"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a demócratas y republicanos que trabajen juntos en el Congreso para aprobar una reforma migratoria y crear un "sistema migratorio seguro, moderno y legal".

"Unámonos, dejemos a un lado las políticas, para finalmente conseguir hacer el trabajo", dijo Trump en un llamado a legisladores demócratas y republicanos a trabajar juntos, durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión.

Frente a las dos cámaras del Congreso, Trump defendió los "cuatro pilares" de la propuesta migratoria que envió este mes al Congreso y que incluye el acceso a la ciudadanía de 1,8 millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños a cambio de 25.000 millones de dólares para construir el muro con México.

Esa cifra de 1,8 millones de inmigrantes es superior a los 690.000 jóvenes, conocidos como "soñadores", que actualmente pueden trabajar y están protegidos de la deportación por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), cuya vigencia expira en marzo por orden de Trump.

"Bajo nuestro plan, aquellos que cumplan con unos requisitos de educación y trabajo y muestren un buen carácter moral serán capaces de llegar a ser ciudadanos de Estados Unidos", señaló Trump, quien destacó que la cifra de 1,8 millones es "casi tres veces más" de lo que ofreció con DACA su antecesor, Barack Obama (2009-2017).

