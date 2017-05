Trump reveló información "altamente clasificada" a canciller y embajador rusos

El diario estadounidense The Washington Post denunció esta tarde que Donald Trump reveló "información altamente clasificada" al canciller y el embajador de Rusia, Sergei Lavrov y Sergei Kislyak, en la reunión que sostuvieron la semana pasada en la Casa Blanca.

Según el medio, Trump describió ante la autoridades rusas "detalles sobre una amenaza del Estado Islámico relacionada con el uso de computadores portátiles en aviones".

"Reveló más información a Rusia que la que hemos compartido con nuestros aliados", se quejó una fuente del diario, que indica que, tras la cita, la Casa Blanca inició un inmediato "control de daños", con llamados a la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad.

Cabe recordar que el encuentro de Trump con Lavrov y Kislyak ocurrió el 10 de mayo, apenas un día después de el presidente norteamericano despidiera al director del FBI, James Comey, en medio de la investigación de los lazos de su campaña con funcionarios del Kremlin.

Exclusive: Trump revealed highly classified information to Russian diplomats in their Oval Office meeting last week https://t.co/qHTk7wC068