Varios congresistas demócratas se restarán de la toma de posesión de Donald Trump

Media docena de congresistas demócratas anunciaron que no acudirán el próximo 20 de enero a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, rompiendo dicha tradición bipartidista.

El representante a la Cámara por el estado de Arizona, Raúl Grijalva, dijo este sábado que el próximo viernes estará trabajando en su distrito electoral y que su ausencia en Washington no pretende ser una "falta de respeto" hacia la institución sino un "desafío" al hombre que "ha faltado al respeto a millones de estadounidenses".

John Lewis, congresista afroamericano por Georgia e icono de los derechos civiles, faltará por primera vez a una toma posesión desde que fue elegido en 1987 y lo hará porque no cree que Trump sea un presidente "legítimo" tras los presuntos intentos del Kremlin para levantarlo a la Casa Blanca.

Tampoco asistirá a la toma de posesión el representante por Illinois Luis Gutiérrez, que sin embargo sí tiene previsto participar en una manifestación de mujeres contra Trump convocada en Washington para el sábado 21 de enero.

