Secretario de Estado de EEUU: "Vamos a ganar la guerra comercial a China"

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que la dministración del presidente Donald Trump no tiene intención de frenar sus agresivas políticas comerciales hacia China, y afirmó que su gobierno "va a ganar" la guerra comercial entre ambas dos naciones.

"La guerra comercial de China contra Estados Unidos ha durado años. He aquí lo que es diferente en esta administración: en la medida en que uno quiera llamar a esto una guerra comercial, estamos decididos a ganarla", aseguró Pompeo en una entrevista con la cadena Fox News.

El secretario de Estado indicó que el presidente Trump está dispuesto a seguir aumentando la presión sobre China durante el tiempo que sea necesario para garantizar el resultado deseado.

"Vamos a ganar. Vamos a obtener un resultado que obligue a China a comportarse de una manera que, si quiere ser una potencia, una potencia global, transparente, un estado de derecho, no robe propiedad intelectual. Son principios fundamentales en todo el mundo y eso es lo que el pueblo estadounidense exige y los trabajadores estadounidenses se merecen", insistió.

On trade dispute with China, @SecPompeo tells Chris: "We’re going to win it" pic.twitter.com/JRUB7A5SxZ