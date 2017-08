EEUU: Atropello múltiple tras marcha supremacista dejó un muerto y varios heridos

Un vehículo irrumpió este sábado contra un grupo de personas en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, donde se produjeron choques violentos durante una marcha de blancos supremacistas, y dejó un muerto y varios heridos de diversa gravedad, informó el alcalde de la ciudad, Mike Signer.

"Estoy desolado de que se haya perdido una vida aquí. Urjo a toda la gente de buena voluntad que se vaya a casa", dijo Signer en un mensaje en Twitter.

El suceso ocurrió cerca de las 13:00 hora local (mismo horario en Chile) poco después de que el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, declarara el estado de emergencia en la ciudad, y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, condenara "todo lo que representa el odio".

La polémica marcha "Unir a la derecha" se organizó en protesta por el retiro de una estatua homenaje al general confederado Robert E. Lee, quien lideró a las fuerzas sureñas durante la Guerra Civil estadounidense, y que ya había generado choques violentos el viernes entre participantes y opositores.

La manifestación fue descrito como "el mayor encuentro de odio de su clase en décadas en EEUU", según el Southern Poverty Law Center, un grupo que investiga a los que fomentan la violencia racial.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!