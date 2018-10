EEUU: Helicóptero se precipitó a tierra sobre una casa y dejó dos muertos

Dos personas murieron este martes luego que un helicóptero se precipitara sobre un vecindario de casas móviles en Sebring, en el condado de Highlands, en el centro de Florida, y otra resultó herida, informaron las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como el piloto Christopher Lord, de 45 años, y el pasajero Christopher Brugger, de 52.

La Oficina del Alguacil de Highlands detalló que el herido estaba en el lugar del accidente, en tierra.

Precisó que tres casas se incendiaron, pero que ninguna estaba habitada en el momento del siniestro.

Una de las casas es pérdida total, y las otras dos resultaron dañadas.

