"Midterm": Lo que se juega Trump en las trascendentales elecciones legislativas

Un día clave para la política de Estados Unidos y lo que le resta de gobierno a Donald Trump se vivirá este martes, cuando el país está llamado a elegir a sus nuevos representantes (diputados) y senadores en las llamadas "Midterm" (elecciones de medio mandato).

En los comicios se renovará la Cámara de Representantes completa, con sus 435 escaños, y un tercio de los 100 escaños del Senado, además de 36 gobernadores y cientos de cargos públicos a nivel estatal y local.

Demócratas apuestan por la Cámara Baja

Actualmente la Cámara Baja es dominada por los republicanos, el partido de Trump, con 241 escaños, por sobre los 194 del Partido Demócrata.

Por ello, los demócratas apuestan por recuperar la mayoría que no ostentan desde 2011, para lo cual necesitan mantener los asientos que tienen hoy y ganar 24 más.

De acuerdo con los analistas, la oposición a Trump podría conquistar hasta 35 escaños y hacerse con la mayoría; asimismo, según las previsiones, hay 21 republicanos en peligro de perder, pero también 11 demócratas en esa situación.

Los estados con más representantes en juego son California, 53, seguido de Texas, con 36, y Florida y Nueva York, ambos con 27.

Republicanos mantendrían Senado

En el Senado, en tanto, el panorama se ve más auspicioso para los republicanos, que gozan de 51 escaños contra 49 demócratas, sobre todo porque tienen que defender menos escaños que su contraparte y en estados especialmente conservadores.

En Arizona, Florida, Nueva Jersey, Nevada y Texas se esperan unas elecciones reñidas, así como Missosouri, Tenessee, Dakota del Norte y Montana también serán claves.

En Texas, donde los demócratas no ganan desde 1994, Beto O'Rurke, actual congresista de la Cámara Baja, buscará arrebatarle el escaño al favorito y actual senador Ted Cruz, republicano que va a la reelección y que en 2016 compitió con Trump para ser el candidato presidencial del partido.

Hispanos pueden ser decisivos

Para estas elecciones son 29 millones de los hispanos habilitados para votar, cuatro millones más que en los comicios de 2014, y se prevé que 7,8 millones de ellos sufraguen, lo que supondría un 15 por ciento más respecto a los últimos "Midterm", de acuerdo con estimaciones de octubre de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (Naleo).

Según un informe elaborado por la firma de investigación sobre opinión política Latino Decisions, el 67 por ciento de los hispanos considera "más importante" votar en estos comicios que en las elecciones presidenciales de 2016.

El nivel de participación de estos puede ser decisiva, proyectan los analistas, e incluso Naleo publicó hoy una encuesta donde daba cuenta de que el 25 por ciento de los hispanos registrados ya votaron por adelantado.

Trump hace campaña

El presidente estadounidense, Donald Trump, cumple hoy una apretada jornada final de la campaña electoral por las legislativas con mítines en tres estados: Indiana y Misuri, donde busca ayudar a arrebatar escaños demócratas en el Senado, y Ohio, para defender la gobernación que lidera su partido.

"Nadie ha trabajado más duro, especialmente cuando su nombre no está en la papeleta, como el presidente Trump", afirmó Sarah Sanders, la portavoz de la Casa Blanca, al comentar la agenda presidencial, en una entrevista en la cadena conservadora Fox.

Trump ha centrado sus mítines en estados que ganó en 2016 y donde hay batallas por el Senado o por gobernaciones, pero apenas ha hecho campaña por los aspirantes a la Cámara Baja, que se disputan en muchos casos en suburbios de ciudades demócratas.

"Nos va a ir bien en la Cámara de Representantes, pero como saben, mi enfoque principal ha sido el Senado, y creo que nos va a ir realmente bien en el Senado", dijo hace unos días el mandatario, que apuntó que "no puedo hacer campaña por todos" los candidatos republicanos a la Cámara Baja, que son "demasiados".

Obama acusa "mentiras republicanas"

En tanto, el ex mandatario Barack Obama criticó que "todos los candidatos republicanos tratan de infundir el miedo en los electores y para ello utilizan la supuesta amenaza de la caravana de migrantes pobres y descalzos, de refugiados que se encuentran a millas de distancia" de la frontera.

"¿En serio son una amenaza?", se preguntó en medio de los vítores y aplausos de las personas que colmaban el Pabellón de la Universidad de Illinois en Chicago en un acto político.

"Además utilizan a nuestras tropas para un truco publicitario en la frontera, algo que por ley está prohibido", expresó Obama, en referencia a la decisión de Trump de enviar efectivos militares para impedir el ingreso de los inmigrantes en el país.

"Estados Unidos se encuentra en una encrucijada, donde hay gente que utiliza la mentira porque, desafortunadamente, a veces funciona", expresó.

Brad Pitt and @LeoDiCaprio are urging all Americans to go beyond just voting on November 6th. Here's how you can make a difference and change the future of our country. pic.twitter.com/r2gANn2zwm

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio llaman a "cambiar el futuro del país"

Asimismo, debido a la postura que ha tomado la Casa Blanca bajo el mando de Trump respecto a asuntos internacionales y a la inmigración, entre otros temas, es que no sólo los políticos han asumido la responsabilidad de motivar la participación.

Estrellas de Hollywood como Brad Pitt y Leonardo DiCaprio se han hecho cargo de su relevancia frente a la opinión pública y llamaron a inscribirse para votar y "cambiar el futuro" del país.

"Esta elección podría ser la más consecuente de nuestra vida. Los insto a todos a que vayan a las urnas y hagan oír su voz", manifestó el ganador del Oscar, miembro del Partido Demócrata y también reconocido activista por el medioambiente.

This election might be the most consequential of our lifetime. I urge you all to go to the polls and make your voice heard. Between now and election day, 11/6, visit https://t.co/sYbA4IJayU to get involved. https://t.co/54DtM4tAiz