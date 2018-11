Rompieron barreras: Los históricos triunfos para las minorías en las "Midterms" 2018

Sigue el minuto a minuto de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU.

Al margen de lecturas partidistas, los resultados de las elecciones legislativas marcaron varios hitos históricos en Estados Unidos, al incorporar las primeras mujeres musulmanas e indígenas en el Congreso, y al primer candidato abiertamente homosexual en ganar una gobernación estatal.

Además, algunos cargos políticos serán a partir de hoy ocupados por primera vez por mujeres de origen latino o de ascendencia afroamericana.

A continuación, revisamos sus historias:

Alexandria Ocasio-Cortez, de servir cócteles a ser la congresista más joven

Las elecciones de mitad de mandato han supuesto un cambio de 180 grados en la vida de Alexandria Ocasio-Cortez, que en menos de cinco meses ha pasado de servir cocteles en un bar neoyorquino a convertirse en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos con sólo 29 años.

Ocasio arrasó con un porcentaje de apoyos superior al 76 por ciento frente al candidato republicano en este distrito, que incluye el Bronx y Queens, Anthony Pappas.

Ocasio-Cortez es la líder oficiosa de un grupo de candidatas latinas conocido como las "insurgentes" por haberse enfrentado con éxito al "establishment" demócrata, y define el socialismo como una manera de garantizar una vida digna.

Estudió Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston, pero después de graduarse trabajó como camarera hasta hace solo un

meses que decidió lanzar su candidatura.

La razón de la victoria de Ocasio-Cortez la compartió ella misma en Twitter, donde subió una foto de un par de zapatos con las suelas agujereadas: "Algunas personas dicen que gané por razones demográficas. Primero, eso es falso. Ganamos con votantes de todas las clases. Segundo, aquí está mi primer par de zapatos de campaña. Llamé a puertas hasta que la lluvia atravesó las suelas".

Polls close in 1 minute.



I am so thankful for every single person who contributed, amplified, and worked to establish this movement.



Never forget the hard work it took to get us here. No matter what happens, this is what it takes.



📸: @jose___a pic.twitter.com/b32yavKPF5