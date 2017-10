EE.UU. publica hoy los archivos inéditos sobre el asesinato de Kennedy

La última colección inédita de archivos del Gobierno de Estados Unidos sobre el asesinato de John F. Kennedy saldrá a la luz este jueves de forma parcial o total, y aunque los expertos no esperan ningún "bombazo", los documentos podrían arrojar luz sobre los acuerdos entre la CIA y México en la Guerra Fría.

Alrededor de 3.100 expedientes oficiales hasta ahora clasificados y custodiados por los Archivos Nacionales de Estados Unidos se publicarán este jueves si el presidente estadounidense, Donald Trump, no lo impide, según lo dictado por una ley aprobada en 1992.

Trump, que el pasado sábado adelantó que permitiría que los documentos se publiquen, confirmó el miércoles que la "esperada publicación de los archivos de JFK (sigla de John F. Kennedy) tendrá lugar mañana (jueves)".

"¡Qué interesante!", añadió el mandatario en un breve mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

The long anticipated release of the #JFKFiles will take place tomorrow. So interesting!