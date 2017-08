Gimnasio en EE.UU. no admite policías con cartel obsceno

Hace unos días, los policías de Nueva York hicieron un boicot contra la cadena "Dunkin Donuts" que se negó a atender a unos oficiales. Ahora, un nuevo lugar en EE.UU. no quiere recibir a la ley.

Se trata de un gimnasio en Atlanta, que colgó un cartel muy poco amable: "No fucking cops" (no se admiten malditos policías, en interpretación libre). El dueño del lugar no se arrepiente de nada y ha recibido muchas ofensas por redes sociales.

El cartel, que fue sacado, estaba en la entrada del EAV Barbell Club, Atlanta, según informa 11Alive. El letrero completo decía: "Reglas: Haz lo que quieras, correctamente, excepto Crossfit. No fucking cops."

Un veterano de guerra vio el mensaje en la calle y lo reportó a los medios de comunicación.

Jim Chambers, dueño del Barbell Club, habló con 11Alive y no se arrepintió, dejando en claro su postura. "Hemos tenido la regla de 'no policías' desde que abrimos. Tampoco recibimos a miembros activos del Ejército", dijo Chambers.