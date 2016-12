EEUU: Mexicanos inundan con llamadas el Centro de Asistencia por temor a Trump

El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) en Estados Unidos ha duplicado el número de llamadas de inmigrantes en busca de ayuda o asistencia legal tras el triunfo electoral de Donald Trump.

"El CIAM está recibiendo diariamente un promedio de 1.200 a 1.300 llamadas, y antes de las elecciones recibíamos alrededor de 400 a 500 llamadas al día", dijo Ricardo Pineda, cónsul de México en Tucson, Arizona.

Pineda indicó que las principales llamadas que reciben son de personas que preguntan "¿qué va a pasar?, ¿es cierto que nos van a deportar?".

"Nosotros les informamos que actualmente no se puede especular, ya que no hay ninguna política que oficialmente haya cambiado y que no cambiarán hasta que termine el término del presidente Barack Obama", el próximo 20 de enero, dijo el cónsul de México.

El diplomático, además, indicó que la red consular de México está trabajando para responder y brindar soluciones a cualquier problemática que puedan enfrentar la comunidad inmigrante durante la próxima administración.

"El mensaje más importante para la comunidad es mantener la calma y sobre todo mantenerse informado con fuentes confiables como es el CIAM", remarcó Pineda.