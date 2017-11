Mujer contrató a un sicario para matar a su esposo y fue condenada a prisión

A 20 años de cárcel fue condenada en EE.UU., María "Lulu" Sosa, quien contrató a un sicario para matar a su marido, el puertorriqueño Ramón Sosa. Las razones fueron meramente financieras, según el hombre.

Ramón hizo una carrera como boxeador amateur y luego abrió su gimnasio en Texas, donde es instructor del deporte de los puños. En 2007, conoció en un club de salsa a María, una profesora mexicana de kickboxing, más conocida como Lulú.

"Era una mujer maravillosa. Me hacía la manicura, pedicura y masajes en los pies. Me ponía aceite en la espalda y me hacía más masajes. Era el paraíso, y mis amigos estaban celosos", recuerda Ramón.

En 2010, Ramón y María se casaron y todo parecía ir bien, salvo por la falta de dólares. Fue por eso que un día de 2015, ella le pidió el divorcio, según el Daily Mail. Ahí la historia se pone muy truculenta.

Lulu contrató a Gustavo, para que consiguiera a un asesino a sueldo para matar a su esposo por dos mil dólares (1,2 millones de pesos chilenos) y la camioneta de su esposo. Lo que le salvó la vida a Ramon es que era el profesor de Gustavo.

Cuando se enteró de los planes de su esposa, el boricua le pidió que fuera a una nueva reunión con ella con un micrófono en su ropa y grabara todo. Gustavo simuló conocer a dos sicarios dispuestos a hacer el "trabajo".

La policía le propuso a Ramón un plan para terminar de desenmascarar a su esposa: le pidieron que se hiciera el muerto, le sacarían fotos y se las llevarían a su esposa para ver su reacción.

Con la colaboración del FBI, simularon la muerte de Sosa con un tiro en la sien y lo fotografiaron en una fosa de Texas. Un policía se hizo pasar por uno de los sicarios y le mostró a Lulú las fotos de su esposo muerto.

Ella rió y fue arrestada por el supuesto mercenario. Esta semana, fue condenada a 20 años de cárcel. Todo el plan era

Estas son las imágenes del supuesto crimen de Ramón: