Nueva York: Un helicóptero se estrelló y dejó dos muertos

Al menos dos personas murieron este domingo luego de que el helicóptero en el que se trasladaban se estrellara frente a la costa oriental de la isla de Manhattan.

La Agencia Federal de Aviación (FAA) indicó que el aparato, modelo Eurocopter AS350, se estrelló a las 19:00 hora local cerca de la isla de Roosevelt, situada a lo largo del costado oriental de Manhattan.

Según informó la FAA, y de acuerdo con imágenes del impacto difundidas en redes sociales, la aeronave, al caer en las aguas del estrecho de East River, quedó invertida.

Cadenas locales de televisión informaron de que, según fuentes policiales, en el accidente fallecieron dos de los cinco ocupantes que iban a bordo, al quedar atrapados en el interior.

El piloto logró salir del helicóptero y fue rescatado, mientras que las autoridades de la Policía de Nueva York han anunciado para las próximas horas un punto de prensa para dar detalles sobre el suceso.

El aparato fue remolcado a un helipuerto cercano y aún no se esclarecen las causas del accidente.

Update: The NYPD said there are Possible Fatalities in the Helicopter Crash in Manhattan. Video of the Moment the Chopper crashed into the East River - pic.twitter.com/L0LAClEya8

Via @NYCityAlerts