Chomsky: El Partido Republicano es la organización más peligrosa de la historia

El destacado filósofo estadounidense Noam Chomsky calificó al Partido Republicano, que actualmente gobierna en su país, como "la organización más peligrosa de la historia de la Humanidad".

En entrevista con BBC, el académico y uno de los lingüistas más famosos del mundo, gran defensor de la izquierda a nivel global, arremetió a sus 88 años contra quienes dirigen hoy a los Estados Unidos.

Según Chomsky, Donald Trump llegó a la Casa Blanca porque "la alternativa, que era el Partido Demócrata, se rindió con la clase trabajadora hace 40 años. La clase trabajadora no es su distrito electoral. Nadie los representa en el sistema político. Los republicanos, aunque dicen ser sus representantes, son básicamente los enemigos de la clase trabajadora. Su mensaje político, sin embargo, está dirigido a la gente religiosa y a la supremacía blanca".

Y va más allá al afirmar que "sin ninguna duda" hubo motivación racista en la elección del magnate como presidente: "Aunque el porcentaje que representó este tipo de votantes es discutible, no cabe duda que Trump sedujo a una gran parte de los fundamentalistas cristianos, un segmento importante de la población estadounidense".

Según Chomsky, el presidente de Estados Unidos "está perjudicando y dañando el planeta. El aspecto más significativo de la elección de Trump no es sólo el propio Donald Trump, sino también lo que ha ocurrido con el Partido Republicano, que ha dejado solo al resto del mundo ante el cambio climático".

"A menos que vivas debajo de una roca, tienes que reconocer la seriedad de la amenaza del cambio climático", afirmó el académico.

"(El Partido Republicano) es la organización más peligrosa de la historia de la Humanidad. Es la verdad", sostuvo.

Incluso en una comparación con el Estado Islámico planteó que "¿acaso Estado Islámico está tratando de destruir la perspectiva de la existencia humana organizada? Lo que quiero decir es que no sólo no hacemos nada por prevenir el cambio climático, sino que estamos tratando de acelerar la carrera hacia el precipicio".

Frente al convencimiento de Trump y los republicanos de que la ciencia que está detrás del cambio climático carece de fundamento, argumentó que "no importa si realmente lo creen o no. La gente que verdaderamente cree en Jesucristo confía en que vendrá a salvarlos durante su vida. Pero si la consecuencia de que crean o no en la ciencia es que vamos a utilizar más combustibles fósiles, no vamos a subvencionar a países en vías de desarrollo y estamos dispuestos a eliminar las regulaciones que obligan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces las consecuencias son extremadamente peligrosas".

