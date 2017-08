Patente de "Chile capital del mundo" causa furor en EE.UU.

En EE.UU., las patentes de los autos no son un tema tan serio ni regulado como en nuestro país, donde cada vehículo posee la matrícula que le corresponde, de acuerdo a su tipo. Cada condado o estado puede sacar una con su propio estilo.

En el estado de Nuevo Mexico, estrenaron hace muy poco una patente dedicada al ají, conocida como chile, debido a la influencia de sus vecinos, según informa Krqe.

"Chile Capital of the World" reza la identificación, que significa que Nuevo Mexico se atribuye que son la capital mundial del ají. En las primeras tres semanas, ya se han vendido más de 17.000 unidades, siendo la que más está de moda.

Looking to get a {new} New Mexico chile license plate🌶️?



We have you covered!