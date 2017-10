Trump minimizó papel que tuvo en su campaña ex asesor imputado en trama rusa

El presidente de EE.UU., Donald Trump, minimizó el papel que desempeñó en su campaña el ex asesor George Papadopoulos, imputado en la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 tras declararse culpable de mentir sobre sus contactos con individuos conectados con Moscú.

"Poca gente conocía al joven, voluntario de bajo nivel llamado George, quien ya ha demostrado ser un mentiroso", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Esta declaración contrasta con los comentarios sobre Papadopoulos que Trump realizó durante una entrevista con la junta editorial del diario The Washington Post en marzo de 2016.

Como ha recordado en las últimas horas el diario, Trump dijo entonces sobre Papadopoulos, uno de sus asesores para política exterior, que era un "consultor de energía y petróleo", y "un tipo excelente".

La oficina de Robert Mueller, fiscal especial de la investigación de la trama rusa, publicó este lunes el acuerdo de culpabilidad de Papadopoulos, cerrado el pasado 5 de octubre y pendiente de sentencia.

En ese acuerdo el ex asesor de la campaña de Trump admite que mintió al Buró Federal de Investigaciones (FBI) en enero pasado sobre una conversación que mantuvo en abril de 2016 con un profesor extranjero con conexiones con el Kremlin.

Además, Papadopoulos reconoció que también mintió al FBI sobre las gestiones que realizó para tratar de organizar reuniones entre miembros de la campaña de Trump y funcionarios del Kremlin, e incluso entre el magnate y el presidente ruso, Vladimir Putin.

The Fake News is working overtime. As Paul Manaforts lawyer said, there was "no collusion" and events mentioned took place long before he...

....came to the campaign. Few people knew the young, low level volunteer named George, who has already proven to be a liar. Check the DEMS!