"Ataque sónico" en embajada de EEUU en Cuba era el zumbido de unos grillos

Casi llevó a una crisis diplomática en los albores de la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba. La embajada en La Habana acusaba al gobierno de Raúl Castro de un "ataque sónico" que, tras las investigaciones, terminó siendo el zumbido de unos grillos.

Todo comenzó en septiembre de 2017 cuando Estados Unidos retiró al personal "no esencial" y sus familias de la embajada en Cuba debido a qu euna veintena de diplomáticos acusaban haber sufrido mareos, vértigo y hasta sordera parcial, entre otros síntomas por, supuestamente, la exposición a sonidos persistentes de origen desconocido en sus casas.

Este padecimiento comenzó a detectarse a finales de 2016, un año antes de que se reabriera la embajada de Estados Unidos en el país latinoamericano. Desde entonces, el Departamento de Estado catalogó lo ocurrido como un "ataque sónico".

Así, mientras crecía la inquietud en la legación diplomática, se divulgó un audio realizado por diplomáticos estadounidenses en el que, efectivamente, se escuchaba un molesto zumbido (como el de los grillos).

Y fue una investigación científica, realizada a dicho audio, la que determinó que precisamente se trataba del canto de grillos antillanos, publicó El País.

Las universidades de Berkley, en California, y de Lincoln, en Reino Unido, concluyeron que "el canto del grillo de cola corta de las indias (anurogryllus celerinictus) concuerda, en matizado detalle, con la grabación de AP, en duración, ritmo de repetición de la vibración, espectro de intensidad, estabilidad del ritmo y oscilaciones por latido".

"Esto proporciona fuertes pruebas de que el eco de un canto de grillo, más que un ataque sónico u otro artilugio tecnológico, es el responsable del sonido de la grabación difundida", estimaron los profesores Alexander Stubbs y Fernando Montealegre-Zapata.

El País explica que "los grillos machos, mediante el frotamiento de sus alas esclerotizadas, producen cantos de estructura regular durante el cortejo. Las hembras se sienten atraídas por determinados machos en función de sus canciones y estas han evolucionado en una notable complejidad que hace que las distintas especies entonen cantos diferenciados". Es decir, eran grillos en pleno "coqueteo".

Montealegre-Zapata afirmó a The Guardian que "no me sorprende que ese canto pueda molestar a personas no familiarizadas con los sonidos de los insectos".

Y es que el científico conoce muy bien estos ruidos. Cuando era pequeño capturaba y guardaba en unas cajas a estos mismos grillos.

Eso sí, los expertos no descartan que los diplomáticos estadounidenses hayan sido víctimas de un ataque. Alexander Stubbs sostuvo a The New York Times que "es totalmente posible que cayeran enfermos por otra cosa en absoluto relacionada con esto, y que no fuera un ataque sónico".