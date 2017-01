EE.UU. afirmó que Putin ordenó ciberataques por su "clara" preferencia por Trump

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos aseguraron en un informe hecho público este viernes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó influir en las elecciones estadounidenses mediante ciberataques porque sentía una "clara" preferencia por Donald Trump, quien resultó elegido frente a Hillary Clinton.

"Consideramos que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una campaña para influir en 2016 en las elecciones presidenciales de Estados Unidos", sostienen en un informe de 25 páginas el FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), principales agencias de inteligencia del país.

"Los objetivos de Rusia eran socavar la fe pública del proceso democrático de Estados Unidos, denigrar a la secretaria Clinton, dañar su posibilidad de ser elegida y su potencial Presidencia. También consideramos que Putin y el gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por el presidente electo Trump", afirmaron las agencias de inteligencia.

BREAKING: U.S. report on Russia: Russian President Putin "ordered an influence campaign" in 2016 aimed at U.S.

