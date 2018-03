EEUU: Hombre se declara culpable de exportar material militar a Rusia

Un hombre residente en Florida se declaró culpable de conspirar para exportar ilegalmente a Rusia material de uso militar como dispositivos de visión térmica nocturna y munición.

El ucraniano Vladimir Nevidomy de 31 años y radicado en la ciudad de Hallandale Beach también admitió haber falsificado su pasaporte, según el Departamento de Justicia estadounidense.

Los documentos consignados en los tribunales de Florida indican que clientes de Nevidomy en Rusia se comunicaron con él entre abril y noviembre de 2013 para que les suministrara rifles de mira telescópica, binoculares térmicos y munición.

Una vez que los vendedores del sur de Florida le proporcionaban a Nevidomy los aparatos de uso militar y de defensa, él los enviaba a un cómplice en Rusia ocultos, en varios casos, en cargamentos de artículos de hogar, operaciones ilegales que se realizaron en varias ocasiones.

La audiencia para sentencia de Nevidomy, naturalizado estadounidense, tendrá lugar el próximo 25 de mayo ante la jueza Kathleen Williams.

La magistrada podría condenar al acusado a un máximo de cinco años de cárcel, recogió la Fiscalía Federal del Distrito sur de Florida en un comunicado.

