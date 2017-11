EEUU: Nuevo tiroteo deja varios muertos en una iglesia baptista de Texas

Al menos 27 muertos y dos docenas de heridos dejó un tiroteo durante una misa en un iglesia baptista de Texas, iniciado por una persona sin identificar, según informaron este domingo las autoridades locales.

El suceso se registró en una iglesia ubicada Sutherland Springs, 45 kilómetros al sureste de San Antonio, en donde tras los hechos hay una fuerte presencia policial, según informó Fox News.

El autor del tiroteo que hoy causó "múltiples víctimas" está muerto, señaló la Policía de esa localidad citada por el canal KSAT12.

Un testigo dijo a KSAT12 que sobre las 11.30 hora local (14:30 hora de Chile) un hombre armado ingresó a la iglesia y abrió fuego contra los que se hallaban en el templo.

Otro testigo, un cajero en una gasolinera cercana al templo baptista, señaló a la cadena CNN que escuchó unos 20 disparos "en rápida sucesión mientras se realizaba un servicio religioso".

La cifra de fallecidos y heridos fue confirmada por el comisionado del Condado Wilson Albert Gamez Jr. a la cadena MSNBC.

Conocida la noticia y en medio de su primer día de gira por Asia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió un mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Que Dios bendiga a la gente de Sutherland Springs, Texas. El FBI y la ley están en terreno. Yo estoy monitoreando la situación desde Japón", dijo.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, en la misma red social manifestó que sus "oraciones están con todos aquellos que fueron perjudicados por este acto malvado. Nuestro agradecimiento a la policía por su respuesta".

Our prayers are with all who were harmed by this evil act. Our thanks to law enforcement for their response. More details from DPS soon. https://t.co/KMCRmOPkiM