Policía detuvo a sospechoso de enviar 12 paquetes sospechosos a críticos de Trump

El FBI detuvo este viernes a un hombre en el estado de Florida (Estados Unidos) relacionado con el envío de un total de 12 paquetes sospechosos dirigidos en los últimos días a figuras demócratas y críticos del presidente Donald Trump.

El arresto del presunto autor de esos intentos de ataque, identificado como César Sayoc Jr. (56 años), llegó después de que las autoridades de EEUU detectaran durante la jornada dos paquetes enviados al senador demócrata Cory Booker y al ex director nacional de Inteligencia, James Clapper, aunque todavía no se ha confirmado si contenían explosivos.

Los bultos interceptados en el estado de Florida y en Nueva York se suman a los diez paquetes bomba encontrados desde el lunes y dirigidos a figuras demócratas como el ex presidente Barack Obama (2009-2017) y la ex candidata presidencial Hillary Clinton, entre otros.

Hasta ahora ninguno de los paquetes ha explotado, pero ha elevado la alerta de las fuerzas de seguridad.

A primera hora de la mañana, el FBI informó hoy en Twitter del hallazgo en Florida de un paquete "similar en apariencia a los otros" detectados, que estaba dirigido a Booker, un influyente senador demócrata y posible candidato presidencial en las elecciones de 2020.

Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York retiró este viernes otro paquete en una oficina de Correos de Manhattan, mandado a Clapper.

En declaraciones a la cadena de televisión CNN, el ex director nacional de Inteligencia dijo sentirse "aliviado" de que nadie haya resultado herido por el artefacto enviado a él.

"Esto es terrorismo doméstico, no tengo ni un ápice de duda", afirmó Clapper, que recomendó a las figuras que han sido críticas con el presidente estadounidense, Donald Trump, que "tomen precauciones".

El goteo de paquetes bomba de aspecto casero comenzó el pasado lunes, cuando el multimillonario y filántropo George Soros, un conocido donante demócrata, recibió uno en su residencia, en el estado de Nueva York.

Sin embargo, fue el miércoles cuando saltaron las alarmas con la detección de paquetes sospechosos enviados a figuras del Partido Demócrata, como Obama y Clinton.

También fueron destinatarios, entre otros, el ex fiscal general Eric Holder, la congresista demócrata Maxine Waters, el ex director de la CIA John Brenan, cuyo paquete fue enviado a la sede de la CNN, y el ex vicepresidente Joe Biden.

El hecho de que todos los destinatarios sean miembros del Partido Demócrata o personas contrarias a Trump apuntan a una posible motivación política.

Estos sucesos se producen cuando apenas quedan dos semanas para la celebración de comicios legislativos en el país, el próximo 6 de noviembre.

Precisamente, el propio Trump afirmó este viernes que el envío de paquetes bomba ha frenado el impulso de los candidatos republicanos ante esos comicios, que servirán para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.