Trump exige la pena de muerte para el terrorista de Nueva York

Donald Trump pidió pena de muerte para Sayfullo Saipov, el presunto terrorista simpatizante del Estado Islámico (EI) que el martes mató a ocho personas en un atropello múltiple en Nueva York.

"El terrorista de Nueva York estaba contento cuando pidió colgar la bandera del EI en su habitación del hospital. Mató a 8 personas, dejó gravemente heridas a 12. ¡Debería recibir la pena de muerte!", dijo Trump en un mensaje en Twitter.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!