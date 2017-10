Trump tras atentado en Nueva York: "¡No en Estados Unidos!"

El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de "enfermo y perturbado" al autor del atropello múltiple que este martes dejó al menos ocho muertos y más de una docena de heridos en el centro de Manhattan, y afirmó que ese tipo de ataques no deben ocurrir en Estados Unidos.

"En NYC (New York City), parece que ha habido otro ataque de una persona muy enferma y perturbada. Las agencias de seguridad están siguiendo esto de cerca. ¡NO EN ESTADOS UNIDOS!", dijo Trump en un tuit.

Poco después y a propósito del atentado, el mandatario remarcó que no deben permitir que Estado Islámico "regrese o ingrese" a su país después de derrotarlos en Medio Oriente. "¡Suficiente!", exclamó.

Hasta entonces, oficialmente nadie había hecho el vínculo con Estado Islámico y las autoridades de Nueva York remarcaban que el ataque era acción de un "lobo solitario", sin adjudicar el atropello a ningún grupo terrorista.

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough!