Servicio Secreto interceptó paquetes sospechosos enviados a Obama y Hillary Clinton

Personal del Servicio Secreto estadounidense identificó dos paquetes sospechosos enviados al ex presidente Barack Obama y a la ex candidata presidencial Hillary Clinton.

De acuerdo a información de CNN, el primer hallazgo ocurrió en la noche de este martes, cuando se descubrió un paquete enviado al domicilio de la familia Clinton en Westchester County, en Nueva York.

Posteriormente, durante la mañana de este miércoles, se interceptó en Washington un segundo paquete, que tenía como destinatario al ex mandatario Barack Obama.

Estos casos son similares al ocurrido también este martes, cuando un empleado del magnate George Soros descubrió un explosivo en su vivienda en el sector de Bedford, en Nueva York.

Breaking: @SecretService has now identified TWO suspicious packages addressed to Hillary Clinton and fmr Pres. Obama. pic.twitter.com/OifYXEWArH