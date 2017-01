El "Chapo" ya está en EE.UU. y responderá inicialmente ante tribunales de Nueva York

El narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán llegó la noche de este jueves a EE.UU. horas después de ser extraditado desde México e inicialmente será presentado ante los tribunales de Nueva York, informaron fuentes oficiales.

El Chapo, protagonista de dos sonados casos de fugas en cárceles de México, llegó la noche de este jueves custodiado por agentes federales en un avión que aterrizó en el aeropuerto MacArthur, en Long Island, a las afueras de Nueva York.

En un comunicado oficial, el Departamento de Justicia indicó que Guzmán se enfrenta a seis acusaciones distintas en Estados Unidos, pero por procedimientos formales llegó en primer lugar a Nueva York.

"La acusación presentada en el Distrito Este de Nueva York contiene una disposición para que entre primero a Estados Unidos en ese distrito a fin de preservar la acusación" presentada ante la justicia de la ciudad, dice el comunicado oficial.

La nota señala que más adelante dará detalles sobre la presentación inicial ante el juez del capo del narcotráfico mexicano, líder del Cártel de Sinaloa.

La causa abierta en Nueva York acusa a "El Chapo" Guzmán de dirigir una banda criminal que desde 2003, junto a otros capos del narcotráfico mexicano, envió y distribuyó en Estados Unidos unas 457 toneladas de cocaína y de estar ligado a una docena de asesinatos.

Pero también se le persigue judicialmente en Texas, Arizona, Florida, Illinois y Nuevo Hampshire por delitos parecidos.

De cualquier forma, el Departamento de Justicia convocó una rueda de prensa este viernes, en la sede de la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, para dar detalles sobre el caso.

En la rueda de prensa participarán, entre otros, un representante de la Fiscalía General de Estados Unidos, Kenneth A. Blanco, y fiscal del distrito, Robert L. Capers, así como agentes federales.

El comunicado oficial del Departamento de Justicia, que sigue a otro anterior en el que se anunció la extradición, agradece al Gobierno de México "por su extensiva cooperación y asistencia para garantizar la extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos".

El Chapo llegó al estado de Nueva York hacia las 21:30 hora local (02.30 GMT del viernes), horas antes de que deje el poder Barack Obama, que será reemplazado este viernes por el republicano Donald Trump.

Drug lord "El Chapo" Guzman has arrived in U.S. after extradition from Mexico, due in Brooklyn court on Friday. https://t.co/Elb1PR1SMi pic.twitter.com/zGobl82ILO