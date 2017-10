Ex subdirector de la KGB: "Me reuní con Oswald antes del asesinato de Kennedy"

El ex subdirector de la KGB Nikolai Leonov, aseguró que se reunió con Lee Harvey Oswald en México un mes antes del asesinato de John F. Kennedy y consideró "imposible" que él fuera el autor del magnicidio ocurrido el 22 de noviembre de 1963.

"Me reuní con Oswald en México, más o menos un mes antes del asesinato de Kennedy. Vino a la embajada a buscar la forma de salir urgentemente con destino a la URSS, me dijo que lo estaban persiguiendo y que quería regresar para salvar su vida (...) ese pobre muchacho no tenía nada contra Kennedy", explicó.

El veterano ex agente subrayó que Oswald "no pudo ser el ejecutor material del asesinato".

"Es imposible. Era un hombre desgastado, extremadamente flaco y pobremente vestido. Estaba muy nervioso. Le temblaba todo, de las manos a los pies. Ni siquiera le pude estrechar la mano. Su estado era horrible", declaró en una conversación telefónica.

En su opinión, "Oswald fue elegido como peón en el complot ultraconservador" para matar a Kennedy por haber vivido en la URSS entre 1959 y 1962. "Una vez asesinado Kennedy, había que matar a Oswald, ya que en sus primeras declaraciones aseguró que nunca había disparado contra el presidente", recordó.

A sus 89 años, el ahora historiador recuerda que concedió numerosas entrevistas a medios estadounidenses sobre dicho encuentro con Oswald, pero "nunca publicaron ni una sola línea".

Leonov aseveró que en su momento "el único objetivo de la comisión Warren (encargada de la investigación del magnicidio) era ocultarlo todo y concluir que ese pobre muchacho era el único asesino y que no había ningún complot para matar a al presidente".

Además, estimó que a Kennedy "nunca le perdonaron su actuación en la crisis de los misiles en Cuba" y que el asesinato fue "una venganza de los 'halcones' de Estados Unidos".

"Lo mismo le pasó a (Abraham) Lincoln. También mataron al asesino para que no hablara. Medio siglo después siguen manteniendo el secreto. Que la seguridad y los intereses nacionales están en peligro. Eso es mentira. Que lo publiquen todo de una vez por todas", agregó.