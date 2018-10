Interceptan nuevo paquete sospechoso dirigido a cadena CNN

Un nuevo paquete sospechoso dirigido a la cadena de televisión CNN fue interceptado en Estados Unidos.

Esta vez, el objetivo era su centrol mundial de noticias ubicado en Atlanta, sin embargo, no llegó nunca hasta la sede.

Según informó el presidente de CNN, Jeff Zucker, no hay "peligro inminente".

"Esta mañana, otro paquete sospechoso con dirección a CNN fue interceptado en la oficina postal de Atlanta. No hay daño inminente para el centro de CNN", indicó en un comunicado.

Según Zucker, todos los correos están siendo revisados luego de lo ocurrido el pasado miércoles cuando un paquete sospechoso llegó a la oficina del canal en Nueva York.

"Nuestro proceso de revisión está funcionando y les seguiremos informando apenas sepamos más", finalizó la comunicación.

La semana pasada la policía detuvo a un hombre acusado de ser el autor de enviar al menos 12 paquetes sospechosos a distintos personajes críticos del presidente Donald Trump, como la ex candidata Hillary Clinton y el ex mandatario Barack Obama.

