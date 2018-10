Niño invitó a 32 amiguitos a su cumpleaños y no llegó ninguno

Es la historia más triste del día, de la semana y tal vez del mes: Un niño de seis años llamado Teddy invitó a 32 de sus amigos para celebrar su fiesta de cumpleaños, pero nadie llegó.

Teddy tenía pizza gratis, bebidas, bolsas con dulces y un restaurante reservado para sus compañeritos y sus padres, pero ningunó llegó al local de Arizona, EE.UU.

Su madre contó que planificó la fiesta varias semanas antes para asegurarse que pudiera ir el padre del niño, quien trabaja en otra ciudad. Incluso dijo que confirmó la asistencia de algunos compañeros días antes con sus apoderados.

"Ya no voy a hacer más fiestas por un tiempo", dijo la decepcionada madre al medio local KNXV.

A Tucson 6-year-old invited 32 of his classmates to a pizza party for his birthday over the weekend... and no one showed up: https://t.co/5KGkBT9gD3 #abc15 pic.twitter.com/cxXf25W2xJ