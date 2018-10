Padres de niño que celebró su cumpleaños solo se arrepienten de compartir la foto y hacerla viral

Los papás de Teddy, el niño de seis años que se hizo viral porque ningún invitado llegó a su fiesta de cumpleaños, ahora se arrepienten de haber compartido su foto en redes sociales.

Sil Mazzini y Ted Bollinger explicaron que era el primer cumpleaños en un local del menor, pero después de una hora nadie apareció, por lo que debieron pagar igual los cerca de 90 mil pesos que salía la cuenta.

Niño invitó a 32 amiguitos a su cumpleaños y no llegó ninguno https://t.co/vw667A2ziv pic.twitter.com/I4o8x3iqDi — Cooperativa (@Cooperativa) 23 de octubre de 2018

"Lo más importante para Teddy era tener a todos sus compañeros ahí, por lo que fue decepcionante que no los viera", dijeron los papás al New York Post.

Mientras esperaban debieron entretenerlo: "Tiene 6 años, así que no fue difícil distraerlo con los videojuegos y la pizza, se le pasó rápido".

El papá contó que "cuando Sil me dijo que publicaría (la foto), le dije que no lo hiciera, pero igual la compartió y de ahí todo despegó (...) Nos están llamando de todo el mundo".

La mamá del niño explicó que lo hizo por un arrebato. "Estaba enojada, por eso escribí el mensaje. Nunca esperé que esto se hiciera viral", dijo.

Cerca de 15 personas le habían confirmado que irían, luego que mandara las invitaciones a través de una profesora. Pero, según Daily Mail, el día anterior la escuela tuvo un carnaval de Halloween, por lo que los papás de Teddy piensan que todos quedaron cansados.

Tras causar furor con su historia, los equipos de básquetbol y fútbol de su ciudad invitaron a Teddy a ver sus partidos gratis esta semana. Así podrá ver a los Phoenix Suns enfrentarse a Los Angeles Lakers de LeBron James, así como también ver a Phoenix Rising en la MLS.

Pero su mamá sigue arrepentida: "Si pudiera volver en el tiempo no habría publicado la foto. No queremos la atención ni los regalos. Lo hice en el momento porque estaba enojada, no fui inteligente".

Asimismo, Mazzini destacó que su hijo no estuvo triste ese día, pues solo fue un momento de decepción.

"Al final del día estaba muy feliz", confesó Mazzini, ya que el papá de Teddy pudo visitarlo después de varios días sin verlo debido a su trabajo en otra ciudad.

De todas formas, la familia dijo que el próximo año no celebrarán su cumpleaños, ya que festejarán a Teddy con un viaje.El día después de su fallida fiesta, Teddy volvió al colegio y "todos los niños lo vieron y le dijeron que lo sentían mucho. Se les olvidó ir. Fue difícil para él, pero ya pasó".