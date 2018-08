Profesora buscó en Google si podía tener sexo con alumnos y acabó detenida

Brittney Whetzel es una profesora que fue detenida en abril pasado por dos agresiones sexuales a estudiantes y por proporcionar alcohol a menores. Pero su caso puede haber empeorado por lo que hallaron en su teléfono personal.

Según detallaron medios locales, los investigadores del caso descubrieron que la docente de Carolina del Sur, EE.UU. previamente buscó en Google diferentes versiones de la pregunta "¿Pueden meterse en problemas profesores que tienen sexo con alumnos?".

El informe policial explica que la profesora alardeó con sus colegas y les dijo que estaba enamorada de un alumno, con quien quería "tener bebés hermosos".

Según contó a los otros profesores, su plan era tener sexo con él después de su graduación escolar. Pero todo indica que no se aguantó.

South Carolina teacher Brittney Whetzel, 28, arrested and charged with 2 counts of sexual battery with 2 students who are at least 18-years-old, and 3 counts of providing alcohol to minors.



Assistant teacher Akina Andrews, 23, was also charged with supplying alcohol to minors. pic.twitter.com/xL5zgTgyS6