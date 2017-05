Asesinato y suicidio se registró en universidad estadounidense

Un asesinato y posterior suicidio se registró en el North Lake College, universidad comunitaria de Texas, Estados Unidos, que fue cerrada durante un enorme operativo policial.

Según explicó el Departamento de Policía de Irving, se trató de un operativo por un "tirador activo" que finalmente se trató de un atacante armado que asesinó a una persona y posteriormente se suicidó.

"Hay una víctima fallecida y el tirador ha cometido suicidio", confirmaron.

La universidad activó la "alerta de intruso" y posteriormente suspendió las clases para este miércoles y jueves, llamando a mantenerse alejados del recinto.

La Policía de Irving indicó que si bien ya no hay una amenaza, se continúa revisando el campus por seguridad.

We have what appears to be one victim deceased & the shooter has committed suicide.