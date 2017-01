Cinco muertos y ocho heridos dejó tiroteo en aeropuerto de Florida

Un tiroteo se registró este viernes en la terminal 2 del aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, Estados Unidos

El ataque ocurrió en la zona en que pasajeros recogen su equipaje, en la planta baja de la terminal utilizada por las aerolíneas Delta y Air Canada.

La oficina del Sheriff del condado de Broward, donde está ubicado el terminal aéreo, confirmó la muerte de cinco personas y reportó que un grupo de ocho heridos fue trasladado hasta un hospital local.

La misma fuente aseguró además que hay una persona en custodia policial.

"No tenemos evidencia en este momento de que él estuviese actuando con alguien más. Actualmente está en custodia y estamos investigando", dijo la alcaldesa del condado Broward, Barbara Sharief, a CNN.

Según NBC, el sujeto fue identificado como Esteban Santiago, un hombre de 26 años, que nació en Nueva Jersey.

Confirming multiple people are dead, and a number of people were transported to a hospital from @FLLFlyer. Upper level of airport open. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de enero de 2017

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de enero de 2017

Sheriff: Es "demasiado pronto" para saber si fue un acto terrorista

Cerca de las 17:00 horas de Chile, la oficina del Sheriff informó que existía una búsqueda activa al interior del aeropuerto pues se registraron reportes no confirmados de un nuevo tiroteo.

El sheriff Scott Israel descartó posteriormente un segundo tiroteo y detalló el procedimiento al que está siendo sometido el sospechoso detenido.

"Hasta este punto, mientras hablo, los únicos disparos hechos en cualquier momento durante este horrible incidente fueron en la parte baja del terminal 2", enfatizó el uniformado a la prensa presente en el lugar.

Sheriff: Shooting occurred in Terminal 2 at Ft Lauderdale airport, no shots in Terminal 1 https://t.co/QSCVEUo5wT https://t.co/9qD78jRwjn — CNN (@CNN) 6 de enero de 2017

"No presenta lesiones, ningún funcionario policial realizó disparos. El sujeto está siendo interrogado por un equipo de agentes del FBI y detectives de homicidios de la oficina del Sheriff de Broward", detalló Israel respecto del detenido.

El alguacil precisó que si se llega a determinar que este fue un "ataque terrorista" la investigación quedará en manos del FBI, aunque explicó que es demasiado pronto para saber el carácter de este hecho que calificó como un "horrible incidente".

Sospechoso portaba identificación militar

El senador por Florida Bill Nelson se refirió al ataque y señaló a Santiago como el presunto autor en base a reportes de fuentes oficiales, según consigna la agencia EFE.

Nelson indicó que sus fuentes le informaron que el hispano portaba una identificación militar, aunque se desconoce aún si podría pertenecer a otra persona.

El hermano del sospechoso, Bryan Santiago, declaró a NBC News que el presunto atacante creció en Puerto Rico, en donde sirvió en la Guardia Nacional, luego fue destacado en Irak y posteriormente se mudó a Alaska, donde trabajó como guardia de seguridad.

"Era una persona normal, espiritual, una buena persona", manifestó el hermano, quien reveló que Esteban Santiago sufría desordenes postraumáticos tras su experiencia en Irak.

El canal CBS señaló que en 2011 y 2012 Santiago fue investigado por pornografía infantil, aunque no hubo evidencia suficiente para acusarlo, y que en noviembre de 2016 entró en una oficina del FBI en Anchorage, Alaska, y dijo que estaba siendo obligado a enrolarse en las filas del Estado Islámico (EI).

CNN detalló, en tanto, que por este motivo el presunto atacante fue derivado a una institución de salud mental para someterse a una evaluación médica, a la que accedió voluntariamente.

Trump monitoreó situación

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró durante la tarde que estaba monitoreando la situación y que estuvo en contacto con el gobernador de Florida, Rick Scott.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017



Más temprano, el ex vocero de la Casa Blanca Ari Fleischer comentó desde el lugar: "Se han realizado disparos. Todo el mundo corre".

"Todo parece en calma ahora, pero la policía no nos deja salir, al menos en la zona en la que estoy", añadió más tarde en su cuenta de Twitter.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017