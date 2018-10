EEUU: Al menos dos muertos en un tiroteo en supermercado de Kentucky

Al menos dos personas fueron asesinadas este miércoles en un tiroteo en un supermercado a las afueras de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, según medios locales.

La Policía local informó de que una de las víctimas murió en las cercanías del recinto comercial, mientras que la otra fue asesinada en el interior, de acuerdo con los medios de Kentucky.

El jefe de policía de la localidad de Jeffersontown, Sam Rogers, confirmó estas muertes, pero señaló que se desconocen los motivos.

"Estamos observando todos los factores y entrevistando múltiples testigos. La investigación está abierta", explicó Rogers.

La cadena del supermercado en cuestión, Kroger, emitió un comunicado en el que indicaron que un sospechoso había sido detenido.

"Estamos conmocionados y entristecidos por el incidente del tiroteo que ha ocurrido a las 14.30 horas (18.30 horas GMT) de hoy. Gracias a la rápida respuesta del departamento de Policía local, el sospechoso fue detenido y nuestra tienda fue asegurada", aseguró la empresa en Twitter.

Sad update to share tonight: the coroner has just arrived to Kroger parking lot where one of the 2 victims was killed this afternoon in what police believe was a random shooting. pic.twitter.com/m7GC3mNmox